張震嶽剛好人也在現場，聽到呼救聲他立即上前協助CPR，直到救護車抵達，合力將男子搬上擔架，他才默默離開。（圖／新北消防局提供）

張震嶽剛好人也在現場，聽到呼救聲他立即上前協助CPR，直到救護車抵達，合力將男子搬上擔架，他才默默離開。（圖／新北消防局提供）

藝人張震嶽今天到翡翠灣衝浪，下午1時30分許翡翠灣發生溺水案件，一名父親帶著2幼兒坐橡皮艇出海遊玩，沒想到父親不慎遭海浪捲走溺水，兩幼兒見狀趕緊向岸上大人求救；張震嶽剛好人也在現場，聽到呼救聲他立即上前協助CPR，直到救護車抵達，合力將男子搬上擔架，「願神祝福他們，一切安好。」

據了解，這位年約55歲男子帶著妻小家人，到萬里翡翠灣海水浴場戲水，男子帶著5歲與3歲兒子坐上橡皮艇，再由男子拉著橡皮艇在海上漂浮遊玩，一個大浪襲來，將男子帶離岸邊約10公尺後又被海浪拍上岸，2名小兒子見爸爸溺水，趕緊跳下擱淺的橡皮艇向岸上的親戚求救，消防人員接手後立即送往基隆長庚急救，但最終仍宣告不治。

張震嶽剛好人也在現場，事後他將過程PO在臉書「張震嶽 ayal komod」，「稍早約莫一點多吧！有位爸爸在這搭魯岸前溺水。原本我在outside等浪，聽到有女人尖叫，回頭望去有人躺著有人蹲著，預感不妙，立馬衝上岸奔過去，住在旁邊的大哥已經在幫他cpr，蹲著的女人哭著，一旁的孩子也不知所措，然後我接手按壓胸部，順便摸心跳脈搏，感覺不到，住旁邊的大哥打119，很快救護車就來了，一陣流程之後合力把爸爸搬上擔架，颱風的能量一直還在，翡翠右側的離岸流不小，浪也比左側炸，In side地形時淺時深，雖然今天的浪稍小，偶爾來一組大條的，也是炸到懷疑人生，其實不適合戲水，估計這位爸爸被海流帶到左邊，體力不支就溺水了，願神祝福他們，一切安好，我又繼續划出奧塞。」

網友紛紛大讚，「見義勇為」、「阿嶽善舉」、「好人一生平安、哥是勇者！」、「謝謝阿嶽的善行」、「都要小心，你也要小心!」、「尊敬大自然，也感恩有心人，一切平安」、「好可怕⋯希望大家都平安」、「哥不只音樂救人，也物理救人」。