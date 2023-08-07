連虧兩年的軟銀，靠著出脫中國大陸電商阿里巴巴的持股在慘澹經營。不過，軟銀將撥雲見日。除了AI幫了軟銀財報大忙外，旗下矽智財大廠Arm即將赴美上市，也會帶給軟銀一筆可觀的財富。

調研業者New Street Research分析，Arm在全球半導體執牛耳的地位很重要，現在要重新上市，不僅可讓軟銀起死回生，對科技業來說也是一件大事。根據路透社資料，軟銀上季淨利可望來到750億日圓，約5.25億美元。

在手頭上的高科技類股表現欠佳之下，願景基金已連續5季都在虧損。不過，上季股價不再走下坡的線上食品配送平台DoorDash，以及網約車業者Grab，相信都能增加軟銀的獲利能力。

軟銀創辦人孫正義於6月曾表示，要在人工智慧AI上轉守為攻，從最近的商業動作來看，軟銀合資興建一家全自動化的倉儲中心，以及投資保險科技公司Tractable。

澳洲大型銀行業者麥格理預估，Arm淨值可能上看314億美元。New Street Research也表示，軟銀要求Arm把所有獲利拿來再投資，故Arm現在可說正處於受益階段。