慧洋表示，近期散裝運價較為低迷，主要因大陸景氣復甦不如預期，以及歐美等國通膨升息導致經濟疲軟所致。由於慧洋目前指數連結型船舶較多，收入受到市況變化的衝擊也較大，再加上公司也藉市況較差之際，安排部分船舶狀況較差船舶入塢整修，因此造成7月份營收下滑。在日前中國國務院推出五大施政重點後，市場預期將使低迷的中國房地產開始回溫，帶動原物料需求成長，亦推動近期大型船運價指數反彈；面對市況反覆不穩的情況，慧洋於第2季將部分指數連結船舶，以較高的期貨價格提前鎖定固定租金，降低營運風險。

此外，慧洋今年度營運重心將放在優化營運船隊上，在處分舊船方面，由於二手船舶在短程及開發中國家港口設施限制下仍有需求，今年度截至7月底，公司總計處分7艘船舶，處分利益約2200萬美元，今年目標可望汰弱約10艘船齡過高或營運效率較差船舶；而在新造船方面，慧洋亦維持一貫穩定採購政策，今年度已交付3艘新船，尚有4艘船舶將於今年內加入，總計新造船訂單則高達16艘，將於2026年前陸續加入。

展望後市，7、8月主要受到歐美等國假期影響，為傳統散裝淡季，不過，大陸政府已積極推動經濟復甦政策，全球通膨、升息的腳步亦逐漸放緩，散裝需求可望逐漸回復。