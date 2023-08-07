力積電、台積電近期先後宣布將在銅鑼科學園區加碼投資，預計將提供5000多個職缺，但銅鑼科聯外路網嚴重不足，立委陳超明服務處接獲通霄地方陳情，盼爭取通霄通往銅鑼科學園區的濱海區域聯外交通路網，陳超明近日邀公路總局副局長林聰利座談，希望開闢新道路，獲得允諾補助500萬元，展開可行性規畫。

陳超明表示，力積電先前宣布未來3年將在銅科投資600億元，提供超過3600個工作機會。台積電7月底也宣布投資900億元，在銅鑼科學園區設置先進封裝廠，將創造1500個職缺。各家大廠對於銅鑼科的投資，勢必讓帶動當地、周遭鄉鎮發展，因此健全的交通路網十分關鍵。

他說，近日接獲通霄鎮城北里里長詹春旺撰寫陳情信及各里長、鎮代、縣議員的呼應，積極表達爭取並改善通勤人口往來交通問題，因此邀請林聰利與地方座談，他當場向林爭取補助辦理可行性規畫經費需求。

會中，里長詹春旺等人建議2條路線，其一是從苗38線城北里銜接銅科；另外1條則從苗36線及36之1線楓樹村銜接銅科。

林聰利提到，他認同開闢道路能讓通霄地方邁向繁榮發展，他允諾公路總局補助並支持可行性評估規畫。縣府初估經費約550萬元，近期展開路線現勘等作業。

陳超明表示，成功爭取公總認同補助通霄通往銅科周邊聯外生活圈道路後，他將繼續協助周邊村鄰里改善無自來水延管窘況，盼藉此留住及吸引更多科技人才入住，進而繁榮當地發展。