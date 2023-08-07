劉陳昭玲今日在臨時會上朗讀議長辭職信，宣布辭去議長職。（翻攝澎議會轉播畫面／許逸民澎湖傳真）

澎湖縣議會今天召開第20屆第04次臨時會第01次會議，上月初甫因認罪並千萬元交保的議長劉陳昭玲，在今天下午3時30分宣布開議並火速主持兩議案審查後，15分鐘後即在議事堂上宣讀她辭去議長職的報告，而依照規定，這項辭職在大會提出並報告時就立即生效，卻也衝擊國民黨澎湖地方總統、立委輔選。

國民黨籍的劉陳昭玲，自25歲投入澎湖縣議會議員選舉，立足澎湖政壇40餘年，還創下連10屆當選、未曾落選紀錄，並連任6屆議長，創地方自治史紀錄，加上與民進黨立委楊曜姊弟相稱，地方尚可說呼風喚雨，連前縣長賴峰偉再強勢都必須避其鋒，儼然已是新一代澎湖王。

卻因捲入貪污風暴，在五月份第一次羈押禁見期滿前，曾經過檢察官、法官同意後，由可辦理接見的律師代為攜出向議會遞交議長職辭書面聲明後，當時縣議會也正召開今年第一次定期大會，然即使議長夫婿證實此為議長親筆信，但在部分議員有意見下，認為不見得是劉陳真正意願，因此最後並未提送大會報告生效。

上月初檢方依《貪汙治罪條例》起訴後，隔日法官考量已被羈押近4個月劉陳已認罪，無羈押必要，最後裁定以1000萬元交保，且限制出境、出海8個月，定期到派出所報到。

但解除羈押的劉陳昭玲，儘管地方影響力依舊不變，在背負官司下顯得相當低調，千萬元交保後即都在家中靜養，議會等公眾場合都不見蹤影，直到今日澎議會臨時會開議才現身，但也恢復氣色神采，沒有當初遭羈押時那般憔悴。

今天一早，澎議員們發動連署，希望劉陳昭玲打消辭職的念頭。但劉陳下午還是明快主持審查完兩個議案後，宣讀了她的辭職信。

依「澎湖縣議會組織自治條例」第13條第一項規定，議長之辭職，應以書面向大會提出，於辭職書提出會議報告時生效。同條例第14條規定，議長辭職應即報內政部備查，及函知縣政府，並於備查之日起三十日內召集臨時會補選之。

而當劉陳走下主席台後，在場議員上前向她表達不捨之意，民進黨籍呂黃春金、無黨籍許月里還流淚，列席縣府官員則全部起立。