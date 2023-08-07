遭攔查自知難逃法網 男大方回：前科多著呢！警一查竟是「7條通」

嘉義縣布袋分局義竹聯合所員警執行路檢時，兩名男子雙載騎機車經過，因兩人神情奇怪，後座乘客更顯得十分緊張，員警盤查才發現後座莊男不僅前科累累，還被數個地檢署發布多達7個通緝案，而莊男自知難逃法網，大方回應「我前科可多了」，讓員警不禁露出苦笑。

義竹聯合所所長翁漢霖、警員黃靖淑5日晚間在義竹鄉五厝村汫水橋北端執行路檢時，見王姓機車騎士神情有異，當場攔停盤查，此時後座莊姓乘客突臉色 大變，更讓警方起疑，初起員警請王姓騎士出示證件查證身分時，王男還以生日記不住謊報身分、年籍，拖延警方查證身分，過程中乘客眼神飄忽，不敢直視警方。

經警方進一步查證，才查出莊男已遭新北、新竹、桃園、嘉義等地檢署發布7案通緝，身涉妨害自由、竊盜、洗錢防制法、毒品防治條例等多起案人，且涉案地點橫跨北、中、南地區。處理員警不敢大意，除立即控制莊男防止他逃脫，馬上呼叫線上巡邏警網到場支援，運用優勢警力將莊嫌及不願配合的王嫌帶回派出所。

警方表示，莊嫌共背負7條通緝，至今已逃亡半年，但法網恢恢，疏而不漏，「七條通」男最後仍難逃布袋員警的鷹眼，憑豐富經驗發現異常，並針對可疑分子詳加盤查，嫌犯終究難逃法律制裁，應驗俗語「賊星該敗」。

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