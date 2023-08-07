怪颱卡努前腳剛走，西北太平洋將再出現兩個颱風，一是最快周三會生成的今年第7號颱風「蘭恩」，另外在夏威夷的颶風「朵拉」，預估將通過國際換日線成為第8號颱風。專家指出，跨洋颱風頻率約2至3年會出現一次，通常北轉後消散。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，夏威夷東南方的四級颶風「朵拉」，相當於強烈颱風標準，位於中太平洋上，距離台灣還有9800公里，預估持續往西移動，有機會在下周一（14日）前後，跨域國際換日線進入西北太平洋，不是新生成的颱風而是「境外移入」，將成為今年第8號颱風。

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粉專指出，跨洋颱風不算非常罕見，但也不多見，頻率每2、3年就會發生一次。粉專解釋，跨洋這區域的風切強，乾空氣範圍大、環境差，相當不適合熱帶氣旋生存，或是處於副熱帶高壓末端，通常容易北轉，能跨越國際換日線進入實屬不易。

󠀠根據紀錄，最近一次是2018年赫克特（Hector）颶風變颱風，至於2021年奧麥斯（Omais）跨越時仍為熱帶低壓，進入西太平洋後才增強成為颱風。

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式在日本東南方海面有第7號颱風「蘭恩」的模擬，其周三（9日）生成的機率已高達80％，但即使成颱，因緯度已高、距離又遠，導引氣流不向台灣，無侵台疑慮。