台灣水晶灣集團董事總經理潘品睿今天與經銷商京城旅行社董事長沈本立、五福旅行社副總吳泂俊簽約，進行高雄到芽莊首航「經銷商簽約儀式暨旅遊產品發布說明會」。（柯宗緯攝）

台灣水晶灣集團董事總經理潘品睿指出，越南成為東南亞旅遊市場的新寵，2023上半年越南外國旅客約560萬人次，客源部分台灣人到越南排名為第4。（柯宗緯攝）

據交通部觀光局統計，越南成為國人旅遊的前5大目的地，今年上半年越南外籍客占比台灣排第4。今年10月18日更將開闢高雄直飛越南金蘭機場的新航線。看準中南越旅遊新興市場，越南旅行業者水晶灣集團今（7）日與高雄2家旅行業者簽約，共推包機遊程，也期待將來兩地互送旅客觀光。

台灣水晶灣集團董事總經理潘品睿今天與經銷商京城旅行社董事長沈本立、五福旅行社副總吳泂俊簽約，進行高雄到芽莊首航「經銷商簽約儀式暨旅遊產品發布說明會」，正式宣布高雄直飛越南金蘭機場的新航線將啟航。

潘品睿進一步說明，水晶灣集團攜手VIETJET越捷航空，從高雄包機直航越南中南部的金蘭機場，航程縮短到只要2.5小時。10月17日首航是由台北起飛，而10月18日高雄芽莊線啟航，分別為每周各3班，往返越南慶和省金蘭機場，每班可送230位旅客。

潘品睿指出，越南成為東南亞旅遊市場的新寵，2023上半年越南外國旅客約560萬人次，客源部分台灣人到越南排名為第4。然而，過去較少國人到中南越旅遊，為此特別推出包機套裝遊程，主打中南越的慶和省、寧順省、林同省三省，依芽莊、大叻等景點不同特質，打造出不同風格行程。

高雄京城旅行社董事長沈本立指出，現在台灣有很多航空公司因機師不足，很多航線開不出來，而高雄旅遊產品相較於北部有限，期待與水晶灣合作的包機模式，不只做單向生意，也能同時把越南觀光客帶進台灣。

高市觀光局專委陳傑軒提到，今天代表觀光局長高閔琳前來見證，樂見高雄飛越南旅遊的最後一塊拼圖也拼上，相信未來越南與高雄會有更密切連結，也期待兩地遊客互送，越南旅客能到高雄觀光，藉此推廣高雄城市風貌、美食等。