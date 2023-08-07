新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，生成式AI帶動大型語言模型興起，各家科技巨頭莫不積極投入，深怕在AI競爭發展上被彎道超車，而發展AI真正受惠最大的硬體製造商中，臺灣半導體供應鏈關鍵地位更難以取代。

王韻茹認為，AI身為科技業當紅炸子雞，AI的重要基建又來自半導體產業，預估明後兩年，製造業庫存周期迎來復甦，伴隨AI、5G迎來科技新一輪變革，各家企業將加速投入雲端、AI等基礎建設、AI應用也將加快落地，企業對AI需求成長動能，將帶動臺灣半導體供應鏈自2024年起重返下一波成長軌道。

根據IDC最新《全球ICT支出指南企業規模和行業》統計指出，2022年全球ICT市場總支出規模約為4.7兆美元，並有望在2027年增至6.2兆美元，5年期間平均複合成長率達5.7%，顯示企業不只數位轉型殷切，AI轉型更顯急迫。

臺灣半導體產業中，不只台積電深具AI題材，未來AI成長動能，還需要AI伺服器、AI晶片設計等，相關AI的基礎設施，都需仰賴臺灣半導體供應鏈支援，王韻茹建議，近期趁半導體股價整理期間進場，透過ETF納入一籃子績優半導體股票，不僅可以打敗選股焦慮，更能布好股、撿便宜，是最具「高CP值」的投資時點。