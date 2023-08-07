健喬指出，在淡季的7月仍維持營收近兩成的成長主因有二：國際藥廠鼻噴缺貨，健喬出貨需求遽升；另外，愛克痰顆粒劑已成為所有呼吸道症狀的必備處方，讓淡季愛克痰再度逆勢成長所致。

全球鼻噴市場四大主成分分別是Fluticasone Furoate，Mometasone，Triamcinolone及Budesonide。由於國際藥廠持續出現供應鏈斷鏈現象，導致國內鼻噴市場出現供貨吃緊，目前國內市場銷售排名第二到第四的三個成分Mometasone，Triamcinolone及Budesonide，已有藥證且可以充分供貨的唯一藥廠就是健喬。

以Mometasone(台灣市場年銷50萬支)為例，健喬7月銷售金額是去年同期的10倍，前7個月的銷售額是去年同期的近5倍；另外，Triamcinolone的市場銷售變化也非常顯著，健喬7月的銷售金額較去年成長71%，前7月銷售額則較去年成長62%。

至於國內鼻噴市場銷售第一的Fluticasone Furoate(台灣年銷70萬支)除了原廠外尚無學名藥的持證者，健喬已經申請查驗登記並完成審查，待原廠專利到期(2023年11月27日)一過即可以進行領證，以解決原廠供應不足的缺藥問題。在國內銷售排名第四的Budesonide，健喬出貨中國大陸成長也相當驚人，前7月健喬出貨到中國大陸的鼻噴銷售額較去年同期成長了52%。

呼吸道產品的旺季通常在首季和第4季，但新冠疫情爆發至今，愛克痰品牌效益有效提升，使得健喬的愛克痰銷售出現淡季逆勢增長的現象。尤其愛克痰的顆粒劑7月銷售較去年同期足足成長了46%，前7月成長了73%，愛克痰逐步成為所有呼吸道症狀的首選處方之一。