位於府城舊城區核心的「天下南隅」前身為1985年開業的「天下大飯店」，為台南北區唯一享有俯瞰赤崁樓視野的飯店。13樓高建物設有103間客房及「圓頂西餐廳」，為當時台南少數擁有百間客房規模的飯店，過去曾接待2任總統入住。

台南在地建商宗大建設於2000年接手經營天下大飯店，同年及2007年曾改裝翻新。鑒於開業已逾30年，為提升經營競爭力，自2017年底起展開改裝籌備，但直至攜手「本市空間製作所」才確立方向，自2020年起分階段進行改裝、同年更名「天下南隅」。

天下南隅將飯店定位從商旅轉變為混搭台歐風情的新復古風格設計旅店，2000年先翻新9樓以上的32間客房，將「圓頂西餐廳」自8樓搬上13樓，8樓改造為公共空間，2021年7月起耗時1年完成其餘客房翻新，整體翻修工程於今年7月完成1樓大廳翻新後完成。

天下南隅董事長特助林子鈞認為，經營飯店永遠都會面臨新進者挑戰，天下南隅擁有台南歷史最悠久的圓頂西餐廳，是許多在地民眾人生中的重要回憶，認為在既有架構下翻新為保留在地文化的風格旅店，是最能兼顧老顧客、並能吸引新旅客入住的最好方案。

林子鈞表示，天下南隅翻新為相對小巧、風格與城市相符，甚至有點叛逆感的精緻設計飯店，客房翻新注重舒適感、時代選材及象徵性，如床頭採用開幕當年常見的小馬賽克磚，並打造包括健身房、洗衣房、電玩收藏遊戲間等設施的公共空間，移植進台南街景風格。

歡慶所有改裝完成，天下南隅於8～10月的限定日期推出限量「天下PASS．老城冒險」兩天一夜住房專案，入住豪華雙人房提供圓頂西餐廳特色早餐、「本事空間製作所」帶隊導覽台南散步景點60分鐘及南隅探索包等優惠。

林子鈞透露，天下南隅營運全盛時期為2002～2003年，平均住房率達92～93％。在完成所有改裝後，目標今年平均住房率達8成，其中散客占比自過去約4成提升至7成，公司商旅客約2成，團客則自過去的近半數降至1成，使平均房價提升至3600元。

同時，圓頂西餐廳在改裝翻新後同步調整餐食菜單，但過去2年營運面臨疫情、缺工等挑戰，林子鈞表示，目前月營收可達400萬元，較過去的100多萬元顯著躍升，配合住房業務同步回升，預期天下南隅今年整體營收有機會達近1億元。