卡努颱風外圍環流，造成南投縣仁愛鄉發生土石流等嚴重災情，南投縣長許淑華向藍營縣市長求援，新竹縣長楊文科7日調派工務處搶修險機具與人員，馳赴仁愛鄉協助救災，消防局特種搜救隊則整備器材待命，隨時可以出勤馳援南投災區。

縣長楊文科表示，南投縣災情嚴重，許多居民生命財產安全受到危脅，因此指示縣府團隊應發揮人飢己飢、人溺己溺精神，支援南投縣災區的搶修與恢復等工作。

縣府工務處長江良淵表示，7日上午調派5輛怪手、4輛卡車與1輛鏟裝機及10名人員，馳赴仁愛鄉支援，下午在仁愛鄉公所集結完成，將配合南投縣政府指揮調度，前往廬山、春陽部落搶通道路。

消防局長陳中振表示，新竹縣境內近日同樣因雨勢影響，造成五峰、寶山及新埔鄉鎮發生路樹、鷹架及電線桿倒塌等零星災損，該局陸續協助處理完畢。

陳中振指19年前五峰鄉土場部落曾遭土石流掩埋，造成慘重災情，當時消防局投入大量人力、物力，救援行動歷時1個月餘才停止，該局特種搜救隊已清點相關颱風應勤裝備器材待命，南投縣若有後續救援需要，隨時可以出勤馳援。