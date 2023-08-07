根據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價來到0.2264，等於10萬元新台幣能換到44萬1696日圓，但相比今年日圓匯價低點0.2185，幾乎少換了1.6萬日圓。而據「日圓先生」榊原英資預測，由於日本當局不太可能出手干預匯市，日圓料將一路走高。

先前由於歐美央行「升升不息」，日本卻逆勢維持超寬鬆貨幣，日圓持續疲軟。日圓貶值效應，吸引大批外國觀光客前往日本撿便宜，但隨之而來的高通膨卻讓日本民眾大喊吃不消。

有「日圓先生」之稱的日本前財務省官員榊原英資接受路透社專訪時表示，隨著美國聯準會（Fed）結束激進的升息周期，加上日本經濟前景好轉，日圓已經獲得部分支撐，因此日本當局不太可能干預匯市。

日圓兌美元匯價近期都在140價位上下浮動。榊原英資表示，雖然不能完全排除日圓進一步走貶的可能，但他預估，如果Fed按照市場預期不再升息，日圓兌美元有望在年底前達到130，並在未來幾年內逐步回升至120。

自從Fed在2022年3月啟動快速升息步伐以對抗通膨以來，日本央行卻堅持超寬鬆貨幣政策，2國利差擴大引發日圓下挫，日圓已走貶約14%。