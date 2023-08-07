財政部國產署今日國有非公用土地地上權開標，招標土地共計有12宗，有6宗標脫，其中麗寶建設旗下的福容開發溢價率12.9％最高，總標脫金額7.2億元。

國產署表示，今年第2批招標土地包括台中市4宗，高雄市2宗，台北市、新北市、臺南市、宜蘭縣、雲林縣、嘉義市各1宗，權利金底價18億5690萬餘元。

北區3宗土地標脫1宗，為台北市松山區，鄰近育達商職、台北小巨蛋，為麗寶建設福容開發得標，標脫金額1.23億元，溢價率達12.9％。

中區4宗標脫3宗，為台中市東區近干城商業區、台中公園和一中商圈，交通便利生活機能成熟，為麗寶建設旗下的寶贊開發得標，標脫金額1.23億元，溢價率11.1％；其次是台中梧棲區鄰近梧棲運動公園、台中港三井OUTLET等，由一位鄭姓自然人標得，金額5316萬元，溢價率0.4％。

以及梧棲區同樣鄰近梧棲公園、台中港OUTLET，寶贊開發又再度出手，砸下1.26億元，溢價率3.9％。

南區5宗標脫2宗，為高雄市鄰近岡山文化中心、岡山河堤公園與岡山棒球場，鑲揚國際開發標得，金額2.51億元，溢價率1.9％。台南市新營區近新營工業區、金額4210萬元，溢價率6.6％。

國產署官員分析，第2批的溢價率確實沒有太高，但是可能跟面積、廠商的需求有關，但是第3批有比較大的土地，已經有潛在的買家，但是第2批的買家都是常見的買家，像是麗寶建設等。