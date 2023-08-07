肝癌高居癌症死因第2位，這當中有8成是B、C型肝炎造成；其中，國人罹患慢性B型肝炎的患者有近200萬人。義大醫院醫師許耀峻說，在每一次面對病患因B肝演變成肝硬化甚至肝癌時，總是深感痛心與惋惜。他希望能將「預防勝於治療」的觀念推廣至每位國人身上，把握治療肝病的黃金時間。

義守大學醫學院醫學研究所長許耀峻同時也是義大醫院醫學研究部部長、胃腸肝膽科醫師，他與研究團隊致力於B肝防治觀念的推廣與建立，還曾榮獲2022年度國科會傑出研究獎。

許耀峻視病如親，在每一次面對病患因B肝演變成肝硬化甚至肝癌時，總是深感痛心與惋惜，因為國內對於B肝預防的觀念較不盛行，造成許多肝癌病患錯過黃金治療時期，進而走向生命的盡頭。

許耀峻說明，許多民眾漠視B型肝炎是因為肝病初期不會有症狀，但是B肝病毒DNA在感染初期就會嵌合到人體的基因，這些嵌合體就可能導致肝癌；再加上現代人生活壓力大，有些患者因工作忙碌而疏忽定期追蹤，讓癌細胞有機會趁虛而入，所以許耀峻與團隊一直很希望能將「預防勝於治療」的觀念推廣至每位國人身上。

「防範未然、即時阻斷病情」是許耀峻在宣導醫療時的觀念。許耀峻也呼籲，工作壓力會致使肝炎病情發生，所以自身健康得自己把關，請民眾在平常就要隨時注意自己的健康，若有狀況即早治療，切莫諱疾忌醫，以免事倍功半甚至積重難返。