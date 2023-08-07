肉圓是台灣傳統美食，在彰化、台南更有炸肉圓、蒸肉圓兩派爭奪肉圓之名，不過近日有一位高雄妹子分享，某天她請男友幫忙買肉圓，沒想到打開後卻讓她傻眼，「嗯？啊怎麼沒有番茄醬？」，貼文曝光後引發熱議，不少人紛紛直呼加了番茄醬根本整碗肉圓毀掉，沒想到卻釣出不少高雄人，表示吃肉圓時真的會加番茄醬！

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文指出，某天她請身為彰化人的男友幫買肉圓，打開後卻大失所望，「嗯？啊怎麼沒有番茄醬？」，這時男友卻疑惑，「什麼番茄醬？為什麼肉圓要加番茄醬？」，原PO則理所當然回答，「要啊要加啊，不然怎麼吃？」。

原PO坦言，男友對於她吃肉圓的習慣感到相當驚奇，「加番茄醬是邪教吧！我從來都不加的，你們南部肉圓好奇怪」，不過她認為吃肉圓就是要加古早味番茄醬，如果沒加就失去了肉圓的靈魂，「這碗肉圓它死了，死了！」，也因為這個契機讓她開始好奇，「也有人吃肉圓會加那種古早味番茄醬的嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「那個叫甜醬吧⋯誰吃肉圓加番茄醬啦」、「小姐…紅紅的不是番茄醬是海山醬」、「想知道是誰會加番茄醬啊？…」、「南部有加番茄醬？我活了40年怎不知」、「番茄醬？」、「你是不是把『甜辣醬』和『蕃茄醬』搞混了？」。

不過也有不少人說明，「身為高雄人，從小到大都是吃番茄醬，去外縣市吃到不是番茄醬的真的無法接受」、「就是一種叫番茄醬的假番茄醬，那味道超噁心，我去南部吃肉圓絕對不加，因為會毀了整碗肉圓」、「不用在那邊質疑那個紅紅的是什麼（海山醬辣椒醬東泉醬），它就是番茄醬！不要說什麼南部住了幾十年沒吃過肉圓＋番茄醬，你沒吃過不代表沒有，它就是番茄醬，高雄屏東很多人都這樣吃，連黑輪也是加番茄醬、黑輪湯也加番茄醬」。