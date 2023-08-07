民眾黨今宣布新任總統參選人柯文哲競辦發言人李有宜，李有宜過去曾擔任綠營立委助理，更參加過國民黨中正萬華市議員初選，不過，她強調「從來沒有加入過民進黨」。不過，據傳民眾黨選策會有意徵召她投入新北市五股、蘆洲立委選舉，李有宜表示，她沒有聽說，將等黨公布才知情，也尊重黨高層的安排。

民眾黨指出，李有宜學經歷完整，為台大會計系學士、美國哥倫比亞大學公共行政碩士，目前正在台大政治所進修博士學位，更曾任美國聯邦眾議院助理、立法院助理、國際會計師事務所審計員。

事實上，李有宜曾擔任過立委羅致政助理，隨後又加入國民黨，投入中正萬華市議員初選。對此，她表示，她過往曾在綠營政治團隊工作，但是希望了解、學習政治和選務，因緣際會加入，但她強調，自己沒有加入過民進黨，只是一般工作人員。

對於是否改披民眾黨戰袍選舉，李有宜說，以黨安排為主，她一切配合，她過去曾跑過選舉，對選舉不陌生，若有需要可以百分之百配合。據傳，民眾黨選策會有意徵召她投入新北市五股、蘆洲立委選舉，李有宜則回應沒有聽說。

至於是否可能藍白合對上立委林淑芬，李有宜則說，尊重黨高層安排，自己沒有意見。