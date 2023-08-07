最近正值水蜜桃產季，眼見果實已經成熟，有些甚至腐爛，下山的路卻漫長，農民經濟雪上加霜。(古秀英提供)

卡努颱風雖已遠離，但其外圍環流帶來的豪大雨，導致台中市和平區台8臨37線中橫便道3.9K大規模坍方，其中還有顆500立方公尺的巨石必須裂解，工務段初估10日才能搶通，讓當地果農急得跳腳，主因最近正值水蜜桃產季，眼見果實已經成熟，下山的路卻漫長，農民經濟雪上加霜。

受豪大雨影響，中橫便道3.9K日前出現大規模坍方，坍方量約1200立方公尺，因當地土石堅硬，工務段預估10日下午4點才能搶通便道，古秀英表示，和平區梨山里、平等里平常的交通運輸都是經由中橫便道，現在便道無法通行，對他們影響甚鉅。

古秀英強調，最近正值水蜜桃產季，許多桃子都已經陸續成熟，眼見農民辛苦整年終於要有收穫，卻因道路不通、無法正常將水蜜桃運輸下山，恐導致水蜜桃因腐爛無法賣出，且颱風帶來的巨大雨量已經導致農作出現落果、裂果或腐爛等情況，若再無法輸運下山，將使得農民血本無歸。

古秀英說，中橫便道的替代道路僅有台七甲線，但行走台七甲線必須繞行至宜蘭、新北、桃園及新竹、苗栗等縣市，將大幅增加農產品的運輸時間與成本，呼籲相關單位能有效提供協助，以促銷、收購或企業、公益認購等方式減輕農民損失及負擔。