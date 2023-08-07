▲消防隊員布水線順利撲滅，將進行後續鑑識調查起火原因。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

位於基隆市中正路知名景點「海門天險」旁的某宮廟7日中午突發火警，消防局獲報後派員前往灌救。宮方人員得知趕回表示，才出門一小時去辦事，不知為何竟然會燒起來。而今日台水剛好還在裝管，該地水壓降壓，所以消防局還特別派遣水庫車支援，最終順利撲滅，幸好無人傷亡。

基隆市消防局救災救護指揮中心表示，7日中午12點半時接獲報案，在中正路與基隆港高架東岸聯外道路平行路段，也就是海門天險旁的某宮廟起火燃燒，隨即調派人車前往灌救。

消防隊員到場時，只見位在路旁山坡駁坎上方的廟冒出濃煙，並有熊熊火舌竄出，隨即搭配水庫車，布設水線滅火，幸好當時並沒有宮方人員在場。

在射水滅火控制火勢後，消防人員進入火場查看，發現並無人員受困，也無人傷亡。宮方人員接獲通知趕回現場無奈表示，今天中午11點40分才關門，只是外出辦一下事，不知道為什麼會起火燃燒。至於詳細起火原因，還有待鑑識人員進一步調查。