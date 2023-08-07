桃園市觀音國民運動中心開幕，桃園市市長張善政（左3）到場視察。（桃園市政府體育局提供）

在台灣中油股份有限公司挹注工程經費4億台幣，以及觀音區公所編列1400萬台幣幫助下，桃園市觀音國民運動中心今年8月7日正式開幕，並舉辦2023觀音小鐵人趣味挑戰賽慶祝運動中心開幕。

桃園市市長張善政指出，觀音國民運動中心設有綜合球場、游泳池，以及有氧教室等設施，不僅建築外觀設計相當特別，館內設施也非常現代化，相信會成為附近地區亮點景點，對於觀音、新屋地區的鄉親而言，可說是一大福音，歡迎所有鄉親朋友好好運用館內的設施，讓身體越來越健康。

張善政補充，感謝台灣中油大力資助觀音國民運動中心4億元的工程經費，以及台電公司也自促協金中撥付部份預算給予支持，提供觀音、新屋區鄉親以及桃科工業園區的職員半價優惠方案；此外為鼓勵長者多運動，持有本市愛心卡的長者也可以使用敬老愛心卡點數折抵運動中心門票，未來市府也將朝向不僅不扣除點數，還能回饋點數的方向規劃，期盼藉此鼓勵長者多多運動。

桃園市政府體育局長許彥輝表示，觀音地區長期缺乏室內運動空間，市府特地規劃在桃園科技工業園區內新建國民運動中心，整體工程由新工處代辦，整體建築造型採用當地特色融入蔚藍海洋及純淨天空的清爽感，以藍、白、橘三種色調交織設計，館內則設有羽球場、桌球室、 25公尺室內溫水游泳池、健身房、有氧教室、飛輪教室及綜合球場等6大核心運動設施。

許彥輝提到，為了促進當地民眾培養運動習慣，市府積極爭取台電公司促協金補助500萬元，為在地民眾推出特別優惠方案，今年7月24日到12月31日，設籍於觀音區和新屋區的居民，來館時主動出示身份證、戶籍謄本等身份相關證件，即可享有館內所有運動設施半價優惠，桃科工業園區職員來館時主動出示工作證或員工在職證明相關工作證明文件，也享有半價優惠。

對於銀髮族及低收入戶每，許彥輝表示也有優惠，周一到周五上午8點至10點、下午2點至4點可免費使用游泳池及體適能中心（國定假日及寒暑假為上午8點到10點），並搭配敬老愛心卡政策，擴大使用範圍至運動中心，設籍於桃園年滿65歲（原住民年滿55歲）以上長者，皆享有敬老愛心卡800點，可折抵運動中心門票及場地租借費用，鼓勵長者善加利用培養運動習慣。

桃園市觀音國民運動中心正式開幕。（桃園市政府體育局提供）

桃園市市長張善政（後中）蒞臨2023觀音小鐵人趣味挑戰賽，與參賽者同跳健康操。（桃園市政府體育局提供）