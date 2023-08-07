蘋果iPhone新機拉貨啟動，玉晶光營收展現強勁成長力道，7月合併營收攀升至21.48億元，較上月增加85.71%，年增10.38%，不僅是歷年同月新高，亦是去年10月以來單月新高，累計前7月合併營收為81.42億元，年減0.72%。

展望第3季，玉晶光表示，目前看起來第3季需求都不錯，但實際上還是要看客戶最後拉貨。

上週五蘋果因釋出展望不佳，收盤股價重挫，今天外資也賣超玉晶光931張，致使玉晶光今天股價收低。