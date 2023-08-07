受卡努颱風外圍環流、西南風影響，南投縣仁愛鄉因多日豪雨造成多處土石崩塌，南投縣因此宣布仁愛鄉明（8）日停止上班、停止上課。

受暴雨重創 南投縣宣布仁愛鄉明停班停課
廬山溫泉空拍慘狀曝光！大水未退 飯店半淹沒泥水中
仁愛鄉豪雨多處成孤島！6架直升機即刻救援 飛「7村落」送物資
#南投縣 #仁愛鄉 #停班停課 #卡努颱風