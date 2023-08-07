災情慘重！南投縣宣布仁愛鄉8日停班停課 17:252023/08/07 中時新聞網 陳又瑞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣仁愛鄉因連日豪雨災情慘重，南投縣政府宣布仁愛鄉8日停班停課。（發祥村辦公室提供／楊靜茹南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受卡努颱風外圍環流、西南風影響，南投縣仁愛鄉因多日豪雨造成多處土石崩塌，南投縣因此宣布仁愛鄉明（8）日停止上班、停止上課。 受暴雨重創 南投縣宣布仁愛鄉明停班停課 廬山溫泉空拍慘狀曝光！大水未退 飯店半淹沒泥水中 仁愛鄉豪雨多處成孤島！6架直升機即刻救援 飛「7村落」送物資 #南投縣 #仁愛鄉 #停班停課 #卡努颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 全台最慘加油站4度遭埋 女員工哭叫逃生：光聞味道就知不對勁 09:132023/08/06 生活 精英村放狼煙求援！空勤直升機清晨運補物資 後送孕婦就醫 08:472023/08/07 社會 搶救最前線！消防署特搜隊率先抵達南投仁愛成立搜救行動協調中心 11:092023/08/06 社會 馳援畫面曝光！國搜直升機飛抵發祥村送物資接運洗腎病患 09:552023/08/06 社會 豪雨致災交通受阻 高雄3里明日停班停課 19:212023/08/06 生活 黑鷹持續空中救援南投 投送物資、後送病患就醫 15:342023/08/07 社會 破千毫米雨量致農田沖失、農作泡水 南投農損超過8000萬 14:082023/08/06 生活 台14人止關忠勇橋引道掏空路面龜裂 埔霧公路全線封閉 10:272023/08/07 生活 南投仁愛雨彈狂炸！林右昌發佈救災最新進度 10:292023/08/06 社會 搶救南投災區！原民議員：台14線「埔里到霧社」單向通行 00:232023/08/06 政治 500立方公尺巨石擋路中需打除裂解 中橫便道拚10日搶通 10:562023/08/07 生活 卡努颱風轉撲九州 沖繩農損初估逾1.2億 12:462023/08/07 國際 特搜隊挺進仁愛鄉 飛瀑露營區救出2受困民眾 17:172023/08/06 社會 南投仁愛鄉成孤島 賽德克族李芷婷曝「部落恐失聯」：需大家幫忙 10:352023/08/07 娛樂 廬山溫泉區98遊客受困 消防人員架溜索展開救援 15:342023/08/07 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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