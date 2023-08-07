人生在世，難免會有人事物觸及心中底線，讓人想要發怒的狀況，但有些人的克制力很強，總能將怒氣隱藏在心底，不隨便表現出來。《搜狐網》命理專欄分享，巨蟹座、天秤座和雙魚座的人很在意形象，就算遇到再生氣的事情，也會努力保持微笑，不輕易把怒氣發洩出來。

▎巨蟹座

巨蟹座的個性溫柔、好相處，且包容力很強，儘管如此也會有生氣惱怒的時候，不過巨蟹座很在意形象，認為沒有必要為了不值得的人動氣傷身，所以就算內心再怎麼怒氣衝天，也會努力在眾人面前保持微笑，暗自調適不悅的情緒。

▎天秤座

天秤座很重視形象，不會做出有損自己形象的事情，所以就算已經到達脾氣爆發的臨界點，也會努力維持好一貫的人設，盡量不讓自己太過失態、難看，所以當天秤座生氣時，也會保持應有的風度與禮儀，很少人真正看過他們大暴走的樣子。

▎雙魚座

雙魚座通常不會輕易發怒，因為他們很注重在外人面前的形象，尤其是異性，再加上雙魚座不管是親情、友情、愛情，都把感情看得很重，如果真的發生了會大發雷霆的狀況，也會為了不傷害雙方之間的情誼而選擇隱忍，默默把委屈吞下肚。