麻生在致敬儀式結束後特別詢問和觀看公墓環境和位置。（李登輝基金會提供）

日本前首相、自民黨現任副總裁麻生太郎今日率團訪台，首個公開行程就是前往五指山公墓弔唁前總統李登輝，由李登輝之女李安妮與夫婿賴國洲親自迎接；李安妮說，麻生在致敬儀式結束後特別詢問和觀看公墓環境和位置，溫暖作為使她看見父親的影子；麻生也說，未來會在各項層面持續深化台日之間的關係，願兩國都能繁榮安泰。

李登輝基金會董事長李安妮首先表示，除了催生紀念圖書館外，延續台日之間的友好關係也是李登輝基金會非常重要的使命，特別感謝麻生太郎過去對李前總統赴日簽證的協助；而當李前總統過世後，時任副首相的麻生副總裁特別到我國駐日代表處致敬，讓李安妮董事長十分感激。

李安妮指出，致敬儀式結束時，麻生太郎特別詢問與觀看五指山公墓的周邊環境與視角方位，如此細緻與溫暖的作為，讓她在麻生身上「看見我父親的影子」。她也指出，目前已委請音樂家創作「李登輝交響樂」，預計2024年台灣推出，並且隔年在東京海外首演。

麻生回應，他曾在1966年隨其外祖父吉田茂來台，當時更曾經謁見蔣介石總統，印象深刻，而兩國在1972年斷交之後，他也曾以自民黨青年局長的身分來台灣，而此次同行的鈴木馨祐與中西健治兩位眾議員也曾是該局局長。因此在兩國結束邦交後，自民黨青年局其實扮演著非常重要的角色。

麻生指出，就目前的台日關係而言，甚至是經常被提起的印太戰略或是佈局，事實上背後都有李前總統的影響，未來會在各項層面持續深化台日之間的關係，願兩國都能繁榮安泰。

雙方晤談結束後，李安妮致贈「李登輝圖書館紀念酒」給麻生太郎，也再次強調維繫台日關係與催生紀念圖書館是基金會的最大使命，還請麻生太郎給予指導及鼓勵，落成典禮時「一定要來當我們的嘉賓」。麻生也當場表示期待，亦允諾屆時一定出席。