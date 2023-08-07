南投縣副縣長王瑞德請求中央，協助修復部落簡易自來水廠、提供受災戶租屋補貼等，協助受災居民重建家園。（楊靜茹攝）

總統蔡英文到謝緯紀念營地了解救災物資統整情形，透過地圖清楚了解各個部落需求。（楊靜茹攝）

謝緯紀念營地志工協助整理各界捐助的物資，善用各界愛心，將物資發配到需要的居民手中。（楊靜茹攝）

總統蔡英文到仁愛鄉勘災，感謝志工協助統整物資，也慰問不分晝夜全力救災的工作人員。（楊靜茹攝）

卡努颱風帶來旺盛西南氣流，超級大豪雨重創南投線仁愛鄉，救災第4天，總統蔡英文在行政副院長鄭文燦、南投縣副縣長王瑞德及南投縣議員陳宜君、沈夙貞等人陪同下，7日到謝緯紀念營地了解救災物資統整情形，接續至南豐村加油站慰問救災人員，允諾縣府有關農損將從寬、從優、從速補助。

蔡英文在謝緯紀念營地，了解民間團體統整救災物資情況。蔡英文說，感謝捐贈物資的好朋友，透過志工統整的地圖，可以清楚看見各個部落的需求，民間團體井然有序的整理物資，善用各界愛心，將物資發配到需要的居民手中，相當不簡單。

隨後蔡英文至南豐村加油站慰問救災人員，聽取仁愛鄉道路搶修簡報。南投縣副縣長王瑞德說，他代縣長許淑華向總統致意，因為前3天縣長在埔里、仁愛鄉勘災，所以縣長依原定計畫今天前往信義鄉勘災。

王瑞德表示，台灣平均年雨量2500毫米，仁愛鄉這次降下1052毫米的雨，等於下半年的雨，所以仁愛鄉承受不了，主要聯外道台14線斷了很多地方，讓救援工作更加困難，所幸台14線5日恢復單線通車，人車機具進駐，才能加快搶修工作，他代縣長請求自來水公司除修復自來水廠，希望也協助修復部落簡易自來水廠，給予受災住戶租屋補貼，協助他們度過難關。

蔡英文表示，仁愛鄉南豐村等部落遭土石流侵襲，感謝公路總局同仁漏夜搶修道路，台14線已搶通，目前處理土石流清運，真的很辛苦！已請國軍動員機具加入搶修，盡快讓仁愛鄉復水供電，道路搶通到哪，台電就搶修到哪，還有200多戶尚未復電，除安排水車送水，自來水供水系統也會儘速完成。

蔡英文說，目前已空投2.4噸物資進部落，無法空投的村莊，仁愛鄉公所統一配發，將透過車輛或人力接駁運進部落。通訊部分，中華電信恢復市話恢復，出動行動通訊車進災區，接續修復基地台。有關農損，行政院相關部會協助調查跟補償，一定從速、從寬補償，中央全力協助地方災後重建，呼籲救災同仁及居民一定要注意自身安全。

鄭文燦說，水電、通訊恢復後，接續就是進行重建工作，目前農業災損已交高達1億多元，擔心有人因農路不通，所以還有第二輪，將從官、從速補助，有關副縣長王瑞德希望能提供災民租屋補貼部分，將以專簽方式發放。