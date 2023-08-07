快樂天堂基金會發起人，也是彰化縣議員張雪如，7日她帶著志工深入南投災區，拿著日前由彰化麥仕佳麵包店捐贈的麵包、水、八寶粥、奶粉及紙尿片等物資，裝滿2卡車送暖到仁愛鄉。(張雪如提供／吳建輝彰化傳真)

災民們排隊領取物資。(張雪如提供／吳建輝彰化傳真)

卡努颱風引發的西南氣流造成山區暴雨，南投成了重災區，各地搜救團隊整裝馳援，彰化縣政府也有多部搶災機具待命中，隨時準備支援南投。(張雪如提供／吳建輝彰化傳真)

卡努颱風引發的西南氣流造成山區暴雨，南投成了重災區，各地搜救團隊整裝馳援，彰化縣政府也有多部搶災機具待命中，隨時準備支援南投，而來自彰化的快樂天堂基金會，今也前進災區，載著滿車的麵包、水、奶粉、紙尿片以及熟食，明天也將持續運送物資到其他部落災區。

快樂天堂基金會發起人，也是彰化縣議員張雪如，7日她帶著志工深入南投災區，拿著日前由彰化麥仕佳麵包店捐贈的麵包、水、八寶粥、奶粉及紙尿片等物資，裝滿2卡車送暖到仁愛鄉，今天抵達南豐村，明天將深入到萬豐村及親愛村。

張雪如表示，今天她搭車抵達南投災區，被現場的景象嚇到，怵目驚心，沿途災情嚴重，多處道路嚴重坍方，一旁加油站還被土石流淹沒，就連可以買到物資的超商也被土石流沖入，沿路有許多居民在路邊清土石流。

「愛，就是在別人身上看見自己的責任」張雪如說，基金會特別送來可以即食的八寶粥和麵包，因為家園被破壞，大家搶救家園，不管是大人還是小孩都無法好好吃飯，因此簡單的食物讓居民可以先顧好肚子，這樣才有力氣清理家園。

張雪如說，也要感謝很多彰化企業贊助物資、民生用品等等，送暖活動會持續進行，明天會繼續深入災區，也希望大家持續關心災區居民。