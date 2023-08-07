嘉義縣新增登革熱1例，全縣累計5案，今縣府召開應變會議，研擬監督機制與防疫作為。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

出現本土登革熱案例後，縣府共啟動3波化學清消及441戶孳生源清查。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今新增登革熱1例，確診者為日前梅山案快篩陽性匡列者，目前全縣累計5例，縣府今召開應變會議，研擬監督機制與防疫作為，未來各鄉鎮市只要出現2名以上患者，公所就要成立應變中心，以防堵疫情擴散。

全台本土登革熱疫情已破千例，嘉縣累計5案，分別為梅山3例、竹崎2例，縣府整合衛生及環保、警政與軍方啟動3波化學清消及441戶孳生源清查，今嘉義縣長翁章梁邀請南區疾管署專門委員蔡遠鵬及竹崎鄉長曾亮哲、梅山鄉長林俊謀、相關局處首長召開應變會議，衛生局要求每兩周召開1次會議，且鄉鎮市只要出現2名以上患者，就要成立應變中心進行後續追蹤。

翁章梁說，為穩定疫情，縣府以「確實滅蚊」與「向民眾宣導防蚊」兩個面向分頭進行，化學清消可參考蚊子的生命週期、出沒時間高峰及飛行距離，擬定清消對應策略，也提醒民眾打掃過程落實「巡、倒、清、刷」，清潔積水處所，防止蚊子孳生。

衛生局長趙紋華表示，近日經常下雨，每一處積水都可能造成疫情溫床，居家周邊若有物品堆置或擺放開放性儲水容器，一定要清除積水，減少蚊蟲孳生及染疫風險，呼籲民眾配合家戶化學噴藥，違者可依傳染防治法最高開罰30萬元。

衛生局提醒，登革熱症狀與感冒相似，若出現發燒、頭痛、筋骨痠痛等症狀，應盡速就醫，民眾可至嘉義縣67家NS1快篩合約醫療院所，含各地衛生所尋求協助，切勿自行服用藥物，影響黃金診斷時機。