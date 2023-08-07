台灣虎航（6757）辦理創新板上市前現金增資13000張，對外承銷採詢價圈購，由台新證券主辦之承銷團已於（4）日順利完成圈購作業，圈購踴躍且超額認購，確定承銷價42.6元。台灣虎航預計將於8月15日於臺灣證交所創新板掛牌上市。

台灣虎航1~6月營收累計54.73億元，年增1681.3％；其中第二季營收為新台幣28.87億元，稅後淨利3.36億元，受惠於疫後客運市場需求暢旺，上半年表現亮眼，單季及累計之營收與獲利分別創下同期及歷史新高，後續營運表現備受關注。

台灣虎航是國內唯一的低成本國籍航空公司，對東北亞和東南亞的航網綿密，提供旅客免轉機或免轉車就能從台灣直飛二、三線旅遊城市的便利，把享用機上餐、購買行李託運重量、選擇座位的自由還給旅客，讓消費者在每趟旅程的規劃，皆可依照自身需求選擇是否要費購買加值服務，有更精打細算的選擇。

航空業者指出，放眼其他國家的低成本航空經營模式，多數僅是為了不要浪費航機的剩餘運能、提高航機使用率，以延遠航權飛行至鄰近區域國家的航點，或以商務差旅的國內線空中接駁運輸為主要目的，較少提供多樣化的加值服務。

相較起來，台灣虎航機隊採用單一機型，航機和機組人員調度靈活，在專注經營國際航線的情況下將航機使用率極大化，平均飛行航程皆為5小時以內的航點，航班及航點布局綿密，讓旅客有更多元且多樣的選擇。

航空業者認為，在疫後旅遊潮高漲的情勢下，搭配暑假出國旅遊人潮，台灣虎航各線航班近期多數滿載，此外，也將持續推出獨家航線和期間限定的特色餐點與週邊商品，成為吸引消費者買單的誘因。