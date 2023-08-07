樹林區社福參與式預算啟動投票。（新北市社會局提供）

新北市社會局推動社會福利參與式預算進入第5年，提案年年增加，今年樹林區共24個社福團體提案，創下歷年來新高。提案內容包括兒少陪伴計畫、身障者休閒運動課程、青銀共融活動等，許多方案創意十足且深具地方特色，服務對象涵蓋兒、少、身障、婦女、銀髮族、新住民、原住民等多元族群。

新北社福參與式預算繼蘆洲、泰山、五股、鶯歌後，今年由樹林區接棒，今（7）日在樹林區公所啟動投票，凡設籍、居住、就學、就業於新北市，年滿15歲的民眾，都可上「新北Vote」平台，從24項團體社福提案中，票選出最符合在地需求的方案，投票期限至9月29日止。

樹林區南投同鄉會祕書劉秀麗表示，考量樹林地區有許多隔代教養或弱勢家庭的學童，所以提案「呵護幼苗長大-弱勢家庭兒少學習支持計畫」，以悉心陪伴、暖心灌溉、安心Fun暑假和感恩分享會4部曲，挹注資源讓兒少多元學習，除爭取參與式預算外，也會自籌15萬元辦理。

樹林幼兒教保協會總幹事俞昭安表示，協會提出「老幼共學-小樹苗與長青樹」方案，希望透過各式課程，帶領小朋友進入銀髮俱樂部或據點，讓老幼共融，阿公阿嬤可以教台語，也可以說故事給阿孫聽。

社會局副局長吳淑芳表示，今年樹林區成長到24個提案，顯見參與式預算的精神和影響力逐步擴大，不僅社團有心設計各式服務方案，民眾也愈來愈重視。參與式預算由政府撥一小部分的經費，透過培力工作坊、住民社福大會凝聚共識，最後產生提案審議，經票選後依得票數高低予以預算支持，總共300萬元運用公彩預算補助，希望給予民眾最想要的社會福利。