周一清晨，道瓊指期升0.19%，那指期漲0.48%，標普指期升0.32%。

美股三大指數上周下跌，那指跌2.9%，標普跌2.3%，為三月以來最糟單周表現。道瓊並下跌1.1%。

投資人將在周一觀察幾家公司的財報表現，例如Lucid、Palantir、Beyond Meat，以及派拉蒙影業(Paramount)。市場普遍認為，這將是一個表現優於預期的財報季。目前標普成分股已經有84%公布財報，有5分之4企業表現超出預期。

本周稍晚，投資人將觀察美國七月CPI和PPI數據的公布，兩者都受到市場密切關注，因為它們密切關連到經濟健康情形。

在聯準會的升息行動中，這些數據也特別受到重視，投資人將藉此試圖預測，聯準會如何推動下一步政策。此外，上周五公布的就業資料，七月就業成長低於經濟學家預期。

針對上周五公佈的就業資料，PIMCO總經理Tiffany Wilding表示：「對聯準會而言，該報告令人鬆了一口氣，但很可能不會使天平產生某種傾斜」。

本周的資料「可能更具有說服力，將促使聯準會保持耐心，密切關注經濟如何演進，以迎接另一次的政策會議」。