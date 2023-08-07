近日在野猛攻蔡政府財政紀律差、質疑特別預算編列方式，民進黨發言人張志豪7日表示，財政部提出的數據已經說明，蔡英文總統執政無疑是近三任總統當中，長期債務最低、財政最好的執政團隊；蔡政府上任至今年7月止，總計舉債4350億元，遠低於馬政府的1.73兆，且不論是特別預算或總預算，都有納入債限控管。

張志豪指出，陳水扁總統任內因應九二一震災災後重建、SARS防治紓困及水患治理特別預算，終結基隆河水患，債務淨增加數1兆4923億。馬英九政府編列消費券及振興經濟預算，長期債務淨增加1兆7344億。而蔡英文總統執政，面對百年大疫及美中貿易國際變局，困難極大，淨增加的長期債務卻是三任總統當中最低的4350億。

張志豪說，蔡英文執政下，即使遭逢2020年百年大疫，衝擊世界各國甚巨，經濟陷入停滯，或在防疫與經濟生活之間拉扯。反觀台灣不僅能夠創造該年GDP成長，更迎來後續全世界疫後復甦的經濟浪潮，持續發揮國際供應鏈關鍵影響力，國內賦稅隨經濟規模增長，達近三任總統最佳。

他接著表示，詳看各項財政評比，無論債務佔GDP比例、舉債程度、法律定期限制舉債上限，以及定期還本的規定，更使我國在國際財政評比中名列前茅。

張志豪認為，民眾黨及國民黨不應該持續散播未證實的謠言，如每人債務餘額暴增、特別預算一次編滿等，都是對財政法規極為無知的發言。更重要的是，特別預算依法在立法院通過，並且逐年接受立法以及審計單位的監督，說出規避債限和作假帳等噴髒水的說法，顯然是無知，也是為了汙衊執政黨的不擇手段。

張志豪強調，蔡英文政府剛上任時，在IMD世界競爭力排名中，台灣基礎建設項目排名已經連四年倒退至2016年的第19名，現在2023年則衝到第12名，而且是每年進步。公共建設及服務是與時間賽跑、與國際競爭的建設，所投注資源的效應除了達成區域平衡，更能加速接軌國際，才能讓台灣持續在世界經濟發展版圖佔有關鍵地位。

他指出，請在野黨停止如日前對前鎮漁港的烏龍批評，請民眾黨傾聽人民對於基礎建設改善的需求，傾聽來自人民和土地的聲音，也請國民黨正視自己執政時期不敢做也做不到的事，蔡政府已經一一落實。