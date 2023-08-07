日本前首相麻生太郎今天上午抵台訪問，在日本送機的駐日代表謝長廷表示，麻生太郎最近密集接待台灣來的柯文哲、侯友宜等人，謝長廷告訴他說，在台灣如果見到賴清德副總統，他就可能是和台灣三黨總統候選人談過話的唯一日本政要了。

麻生太郎被日本媒體形容為日本政壇最有穿衣品味的政治人物，他今天抵台時，戴著一頂紳士帽，灰色西裝搭配藍色領帶，看起來比實際年齡年輕不少。

麻生熱愛吃冰且興趣廣泛，時常被日本媒體拍到吃冰的畫面，還熱愛看漫畫，年輕時甚至是雙向飛碟射擊高手，不但曾打破日本國內紀錄，1974年還榮獲德黑蘭亞運會射擊個人冠軍，1976年更代表日本參加蒙特婁奧運會。

他在2008年9月至2009年擔任日本內閣總理大臣，更曾擔任過副首相長達9年，現任自由民主黨副總裁，也是國會議員，從1979年至今共當選過14屆眾議院議員。

謝長廷表示，麻生對台灣友善，在台灣政經界有不少好友，他今天特別到機場去送機，感謝麻生這次受邀參加凱達格蘭論壇的演講，以及最近密集接待台灣來的蘇嘉全、王金平、柯文哲、鄭文燦和侯友宜。

謝長廷也告訴麻生說，在台如見到賴清德副總統，他就可能是和台灣三黨總統候選人談過話的唯一日本政要了，「據了解，他和郭台銘也是舊識」。