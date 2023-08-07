今年8月為雲林縣虎尾鎮若瑟醫院創辦人畢耀遠神父百歲冥誕，畢神父32歲來到台灣，就此展開超過1甲子的奉獻，院方為緬懷畢神父對雲林醫療貢獻，7日舉辦「若瑟光耀遠愛、川流不息」攝影聯展，展出畢神父與川流文化教育基金會董事長陳維滄攝影作品，2人都為台灣醫療及社福貢獻良多，希望藉此吸引更多人投入愛的行列。

攝影聯展緣於若瑟醫院與若瑟社會福利基金會成員，拜訪川流文化教育基金會董事長陳維滄，得知陳維滄除了是成功企業家，經常捐款給若瑟醫院等醫療單位，也是1名攝影愛好者；畢神父在台生活期間，很喜歡透過鏡頭將當時社會現象記錄下來。恰巧畢神父與陳維滄生日皆在8月，緣份連結下促成此次攝影聯展。

若瑟醫院院長李聰明表示，2000年陳維滄董事長創立「川流文化教育基金會」，23年來懷抱敬天愛人理念，長期關懷社會弱勢族群，對於人文教育發展與環保觀念不遺餘力推廣，在其60歲開始展開壯遊極地旅程，身為攝影愛好者，透過鏡頭記錄自然生態、行旅天涯歲月。

畢耀遠神父32歲來台，為台灣奉獻超過1甲子，2019年3月8日辭世，享耆壽97歲。畢神父曾說「台灣能有今日的好光景，是60多年前那個年代的台灣人和他們的水牛夥伴一起胼手胝足、白手起家」。這超過半世紀的歲月，從畢神父所拍攝的照片中，可看見當時社會的生活寫實。

若瑟醫院指出，此次聯展由雲林縣政府及天主教嘉義教區擔任指導單位，雲林縣攝影學會無償提供各項專業協助，期盼藉由此次活動，再次喚起各界對畢耀遠神父的感恩，緬懷他在雲林的醫療及社福貢獻，也讓大眾了解，有許多如陳維滄董事長熱心公益的企業家，同樣用他們的力量與資源，持續關懷這個社會。