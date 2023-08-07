三上悠亞穿一襲白禮服亮相。（陳俊吉攝）

知名AV女優三上悠亞7日在台北穿婚紗出席婚戒品牌活動，她表示此生還沒收過戒指的禮物，現階段自己也還想以拚事業為主，被問到若有天收到婚戒，會希望是幾克拉的鑽戒？她笑說：「要買的起『比我能買給我自己的』還要更大一點。」看來想追婚「D槽女神」，恐需要有一定的財力。

至於未來理想型新郎以及男生NG地雷有哪些點？三上悠亞說：「最重要是得了解我、支持我，因為我本身是努力的人，然後家事要一起分擔，我自己很注重節日跟儀式，如果對方無法注重細節的話，可能就會NG。」

聊到想像中的婚禮，三上悠亞說想要跟家人、親近的朋友，在海外舉辦小規模的婚禮，蜜月旅行則想去馬爾地夫看看。有無想像過完美的家庭生活？她說：「我覺得世界上有很多種家庭構成方式，不覺得有特定的理想家庭模式。」

三上悠亞在上周現身成人展和粉絲互動，在網路上傳出她耍大牌，不願配合與粉絲勾手等福利，現場被問到與台灣粉絲互動的心得，她僅回答：「這幾天活動見了粉絲們，印象很深刻的是去餐廳跟花店，都有人為我慶生。」另她30歲生日將至，也是正式從AV產業引退的日子，屆時會在日本舉行粉絲見面會，也會有台灣的粉絲一起去。