好萊塢罷工潮還在持續，但2023年票房卻沒有讓人失望！《芭比》、《奧本海默》等暑期大片成電影產業救星。北美票房飆升至60億美元以上，較去年同期1至8月增長22％。上週末所有電影的票房估計為 1.78 億美元。這是歷史上第4次有4部電影票房突破 2500 萬美元；上次是 2018 年感恩節週末，也可以說是在疫情前。

這波熱潮隨著《芭比》破10億美金達到巔峰，今年電影產業的風光會在這裡停下嗎？接著迎來的還有《巨齒鯊2：海溝深淵》以及《忍者龜：變種大亂鬥》。沒想到《巨齒鯊 2會在上週在北美拿下3000萬美金的票房，全台開片票房也破5000萬新台幣！在好萊塢暫時因罷工受影響無法辦活動的情況下，觀眾對於「緊追不捨」的海洋怪物還是很有興趣。

傑森史塔森在《巨齒鯊2：海溝深淵》回歸，聯手吳京一同潛入海底對抗史前巨獸，是今年最消暑的爽片，吹著冷氣體驗最有臨場感的打鬥、腎上激素激升的終極快感，CinemaScore獲「B-」評分、爛番茄達73％觀眾評分。不少觀眾看過後興奮表示：「夏天看這部爽片才有味！」、「傑森史塔森榮登深海霸主」、「怪獸災難片的海陸全餐！」。