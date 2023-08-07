BBC報導，印度太空研究所（ISRO)的「月船3號」(Chandrayaan-3)進入軌道後，在稍早發表了首張月球空拍圖，隨著探測器越來越接近，月球表面的隕石坑變得相當清楚，控制中心憑著這些照片，確定登陸器的合適降落地點，預計登陸器將於 8 月23日與軌道器脫離，降落月球南極。

如果成功，印度將成為第1個在月球南極附近完成可控軟著陸的探月國家，同時也將成為繼美國、前蘇聯和中國大陸之後，第4個實現月球軟著陸的國家，這對印度的太空事業來說，是里程碑式的成就。

The Moon, as viewed by #Chandrayaan3 spacecraft during Lunar Orbit Insertion (LOI) on August 5, 2023.#ISRO pic.twitter.com/xQtVyLTu0c — LVM3-M4/CHANDRAYAAN-3 MISSION (@chandrayaan_3) August 6, 2023

目前印度太空研究所正持續檢查月船3號各個系統，目前「健康良好」。

ISRO的科學家表示，印度的探月任務於2008年首次環繞月球，發現了乾燥的月球表面，竟存在著水分子，並證實月球白天有大氣層，可以做為人類將來長期居住月球的資源。

月船3號需要2星期左右的時間，從長橢圓形軌道，降低高度成更接近月球的近圓型軌道。(圖/ISRO)

如今13年過去了，印度的探月任務歷經波折與失敗，比如2019年發射的月船2號，就想要挑戰登陸月球月球，攜帶著陸器和月表漫遊車，但僅取得部分成功，著陸器在下降階段與控制中心失去聯絡，之後確定墜毀。

在經歷月船2號的失敗後，ISRO仔細研究了墜毀前的資料，並進行了模擬演習，以修復錯誤。

月船3號分成3個系統：軌道器、著陸器、月球車。全部重量3900公斤，著陸器約 1500公斤，其腹部裝有 26 公斤重的漫遊車。現在月球3號開始逐漸降低火箭的速度，使其達到軟著陸的程度。

一旦著陸，6輪漫遊車將從著陸器內部彈出，開始在月球表面的岩石和隕石坑周圍漫遊，它攜帶5台儀器，包括相機，以及調查月球表面的物理特徵的光譜儀，還有地質調查工作，以研究月球表面以下的情況。

月球南極大部分仍未被探索，因此其他國家的科學團隊也很重視月船3號的發現。科學家認為，月球南極的永久陰影區面積比月球北極大得多，這意味著可能存在頗為龐大的水冰含量。