女星曾甜（本名曾庭榆）擁有亮麗外型，早期活躍於廟會圈，因此有「廟會女神」之稱，也是《大學生了沒》的固定班底，她近年與手遊神魔之塔合作，時常會在Facebook分享遊戲直播，也是傳說對決的賽事主持人；不料近日卻傳出因病住院治療，花了6位數。

曾甜在Facebook發文透露，自己罹患重症肌無力，她解釋免疫系統失調，進而攻擊自身肌肉，導致全身無力，嚴重一點會影響呼吸和吞嚥功能。8月5日她住院接受第一次重症肌無力治療，直呼標靶藥物需自費很貴，今年5月初確診重症肌無力後每天需服用大量類固醇穩定病情，但也因副作用導致臉越來越圓，在主治醫生的安排下她自費檢驗出有特殊抗體，使用標靶藥物治療後可以慢慢減少藥量，最後可能不吃藥也可以和肌無力症共存；打標靶藥物需要住院三天，兩週後需要再打一次，半年後再評估是否要打第三次，曾甜表示打一次的費用就將近六位數，讓她慶幸：「真的好險小時候媽媽幫我們孩子們保險買好買滿，全部都是可以申請理賠的（在此還是要說保險好重要，還好有保）」。

曾甜調侃這是公主病，因為外觀看不出來變化，「但事實上我易累、偶爾無力」，不過她也正能量面對「不過～我很好！我很好！我很好！只是比以前容易累一些，然後臉變圓變腫，謝謝那些不在乎我臉腫的廠商爸爸媽媽們！謝謝那些給我鼓勵、嘴下留情的你/妳們！我會加把勁早日康復的！加把勁變回來的！雖然我很在意，但也打不倒我啦～」。