為撕掉「仇女」標籤，民眾黨近日舉行北區姊妹選哲之友會，但卻因安排空服員穿緊身窄裙、鏤空上衣跳熱舞的橋段，引發物化女性爭議。綠營立委范雲今(7日)痛批民眾黨已病入膏肓，討論不斷。粉專「興趣使然的路人」挖出綠營北市議員許淑華2019選立委時造勢畫面，只見許身穿性感熱褲辣舞，總統蔡英文當場稱讚她「很有創意」。還驚見經濟部長王美花2013智財局尾牙的熱褲辣舞畫面，網友傻眼直呼「自己物化自己」。

范雲在立院黨團記者會上直批，民眾黨已病入膏肓，在活動時不自覺的歧視女性，當台灣把性別平等當成民主政治的核心價值時，民眾黨卻在以女性為對象的活動上，繼續將女人當成物品，以「空姐應援團」來物化女性。民進黨立委洪申翰也批評，這場活動讓人看得瞠目結舌，他推測，會有這種狀況只有兩個可能，一種是民眾黨故意「衝康」，另一種則是民眾黨上下辦事不周、「雷到不行才會做出這種事情！」

「今天看了一下，大家好像都忘記2019發生的這件事情了？」興趣使然的路人今(7日)在臉書發文附圖，引述《自由時報》報導所提到：「不但蔡英文現場小露一手刷盤特技，許淑華更穿上緊身熱褲和性感長馬靴，搭配紅色皮衣外套，與高中女孩一起火辣熱舞，還以小露香肩結束表演，現場尖叫聲不斷。」

2020大選民進黨立委候選人許淑華(中)獻跳辣舞後致詞。（中時資料照／張穎齊攝）

「今天來參加電音趴，可以發現許淑華真的很有創意！」蔡英文當時直呼，像這樣有創意、有活力的人，才是最適合台北市民的立法委員，她高聲問「讓許淑華進立法院好不好？」、「回得這麼小聲，是不是在呼嚨我呀？」沒想到台下支持者竟喊「蔡英文加油！台灣要贏！」讓蔡英文笑開懷又回：「還沒講到我啦！」

興趣使然的路人同天稍早還發文指出「經濟部長王美花任智財局長時，不能只有我看到！（網友提供，影片連結在底下）」只見2013智財局尾牙時期的王美花，身穿熱褲及V領上衣，有如啦啦隊般打扮，展現不輸年輕女孩好身材。網友驚呼「她腿不輸旁邊的妹妹（興：說實話，部長自我管理做得真的不錯）」、「自己物化自己的最好範例」、「感覺很快會掃到職棒啦啦隊」、「看到特別一幕，王對某人近距離獻出她的飛吻？」