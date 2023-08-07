俄羅斯一名地方官員今天表示，俄羅斯將於11日疏散遠東地區一個村莊，做為俄羅斯近半個世紀來首次發射月球登陸器任務的一部分。
路透社報導，根據俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos），月球25號（Luna-25）登陸器是俄羅斯1976年來首個月球登陸器，將於莫斯科以東約5550公里的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）發射升空。
在發射場東南方的哈巴羅夫斯克邊疆區（Khabarovsk）村莊沙赫金斯基（Shakhtinskyi），居民將於11日凌晨撤離，因為該村莊位於火箭推進器分離後預計將墜落的區域。
俄羅斯聯邦太空總署表示，月球25號將搭載聯合號2型（Soyuz-2）推進器發射，並將成為第一個抵達月球南極的登陸器。
這項任務的主要目標是開發軟著陸技術、研究月球內部結構以及勘探包括水在內的資源。
月球25號預計將在月球表面運作一年。
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