俄羅斯一名地方官員今天表示，俄羅斯將於11日疏散遠東地區一個村莊，做為俄羅斯近半個世紀來首次發射月球登陸器任務的一部分。

路透社報導，根據俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos），月球25號（Luna-25）登陸器是俄羅斯1976年來首個月球登陸器，將於莫斯科以東約5550公里的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）發射升空。

在發射場東南方的哈巴羅夫斯克邊疆區（Khabarovsk）村莊沙赫金斯基（Shakhtinskyi），居民將於11日凌晨撤離，因為該村莊位於火箭推進器分離後預計將墜落的區域。

月球25號登月器，是1976年之後，蘇聯-俄羅斯再一次的月球探測器。(圖/Roscosmos)

俄羅斯聯邦太空總署表示，月球25號將搭載聯合號2型（Soyuz-2）推進器發射，並將成為第一個抵達月球南極的登陸器。

這項任務的主要目標是開發軟著陸技術、研究月球內部結構以及勘探包括水在內的資源。

月球25號預計將在月球表面運作一年。