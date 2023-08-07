你是否有做好口腔清潔？這可攸關整體健康狀態。瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文表示，體內慢性發炎，來源恐怕是口腔問題，當致病細菌進入血液循環，就會造成全身性的作用。他提到，有研究發現，牙周病引起的慢性細菌感染，恐造成神經退化，並指向可能是阿茲海默症的風險因子。

歐瀚文在粉專「歐瀚文醫師 功能醫學」發文衛教，口腔保健極為重要卻容易被忽略，研究指出，口腔微生物與許多全身性疾病有關，包括心血管疾病、代謝症候群、呼吸道感染和認知功能衰退等，而共同的致病原因就是發炎。

歐瀚文進一步說明，由於細菌群體會在牙齒和口腔牙齦組織上形成牙菌斑生物膜，長期下來會破壞口腔菌叢，引起慢性發炎和免疫系統失調。他指出，細菌過度生長和慢性炎症，除了導致局部牙周發炎和牙齒蛀牙外，更會造成全身性的作用。

歐瀚文接著說道，由於致病細菌進入血液循環，抵達身體的其它器官，包括心臟、肝臟及大腦。尤其在腦部組織中，口腔細菌增加和損壞的大腦神經細胞相關，使得認知能力下降，並造成阿茲海默症。

欲減少各種慢性神經退化性疾病，包括認知衰退的風險，歐瀚文表示，改善口腔健康有所幫助，透過營養介入和生活方式改變，可緩解口腔微生物的不平衡。他建議從5點著手，包括定期看牙醫；使用非處方口腔健康產品，像含有益生菌的牙膏和清潔劑；每日正確刷牙及使用牙線；增加攝取益生菌；增加多酚化合物的攝取，如薑黃、白藜蘆醇、綠茶萃取物。