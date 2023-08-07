在這成分股權重前大股中，只有佳世達不屬於法人認定的AI概念股，其餘都屬於AI概念股。

台灣指數公司新編台灣ESG永續高股息等權重指數，自8月7日起委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。該指數已授權兆豐投信發行兆豐ESG永續高股息等權重（00932）ETF，預計自8月15日開始募集。

台灣ESG永續高股息等權重指數，以上市上櫃普通股作為指數母體，經流動性檢驗，運用台北大學商學院「企業永續發展研究中心」使用公開資訊評鑑後產製的「台灣永續評鑑」結果，剔除違反相關法規情節重大或營業內容涉及爭議性產業的公司，結合現金股利、動能、財務穩定度及市值等篩選指標，再依股利率擇優選取50檔股票，以表彰具ESG績效與股息優異的中大型股投資組合績效表現。

台灣ESG永續高股息等權重指數，於每年4月、10月進行成分股定期審核，台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率148.26％、夏普比率113.52％及殖利率指標6.96％，表現均優於加權指數（119.24％、88.97％、3.72％）及台灣全市場指數（128.15％、89.92％、3.62％）。

依證交所公布6月定期定額交易ETF交易戶數排行，前十名的ETF中，涵蓋股息或永續相關主題的ETF即有5檔，包括國泰永續高股息、元大高股息、元大台灣高息低波、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續，戶數合計達448,473戶，顯示國內投資人對股息或永續相關主題的關注程度高。

台灣ESG永續高股息等權重指數，成分股除了具永續、高股息特色外，透過等權重加權方法平均分散投資以降低集中性的風險，期可藉由指數化商品發行，提供投資人更有效率且具分散性的投資工具暨參與永續、高股息投資的便利管道。