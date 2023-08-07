宏益7月營收9,783萬元，年衰退28.05%；聯發紡7月營收8,042萬元，年減50.49%。

除了下游需求減，衝擊7月營收，化纖業者指出，大陸聚酯及尼龍擴產，價格競爭也影響國內相關廠商出貨，平均產線利用率降，營收自然不好。

另外，市場指出，以現在國內聚酯、尼龍廠手中訂單能見度最多在一個月上下，不足以支撐營運成長。

目前聚酯、尼龍價格已跌無可跌，化纖業者指出，很多同業乾脆不開「車」，市場供給明顯降低，相關產品價格雖有回升，下半年整體營收獲利因此將比上半年略回溫，但預期全年營運仍有壓。

聚陽7月合併營收29.66億元，雖年減20.23％，不過，較上月已增加5.94％；聚陽指出，第三季是傳統旺季，加上美系客戶庫存調整近入尾聲，今年旺季效應可期。

展望第四季，聚陽表示，雖然目前訂單能見度還是偏低，不過在日系客戶帶動下，下半年出貨年增幅仍看雙位數。整體來說，今年營運成長趨勢還是可期待的。