成都世大運羽球項目7日進入到最後的決賽日，男單、女單、男雙、女雙及混雙5個項目，中華隊在混雙金牌戰「網內互打」，過程中兩方打出許多精彩來回，最終葉宏蔚／李佳馨21比15、21比17李芳至／鄧淳薰，葉李配金牌、李鄧配銀牌，葉宏蔚／李佳馨這面金牌也是中華隊代表團在本屆世大運第10金。

李佳馨2017年台北世大運和王齊麟聯手摘下混雙金牌，2019年拿坡里世大運未舉辦羽球項目，因此李佳馨成功完成個人在世大運混雙金牌連霸，而她在混合團體賽已經和隊友達成2連冠。

李芳至／鄧淳薰是成都世大運臨時搭配的組合，首局先搶下第1分，不過接下來上個月才在美國羽球公開賽摘下超級300系列斯賽事冠軍的葉宏蔚／李佳馨連下3分超前，前段11比6領先進入技術暫停，後半局李鄧配從追到3分差，葉李配還是能維持住領先位子，順利先馳得點。

第2局李芳至／鄧淳薰展開反擊，逼得葉宏蔚／李佳馨失誤較多，因此前半局李鄧配曾取得領先，不過葉李配在7比9之後連搶4分超車，技術暫停後李鄧配一度11比11追平，葉李配又是連續得分要回優勢，直落二鎖定勝利和金牌。

中華世大運代表團羽球項目7日在各項比賽結束頒獎典禮後還會確定女單許玟琪、男雙柏禮維／李芳至兩面銅牌計入，加上先前混合團體賽金牌，本屆成都世大運中華羽球隊進帳2金1銀2銅，隊史在世大運歷屆參賽累積9金10銀19銅。

打出好球後李佳馨喊聲鼓舞。（大專體總提供）

葉宏蔚喊聲激勵自己。（大專體總提供）

鄧淳薰（前）、李芳至摘下成都世大運羽球混雙銀牌。（大專體總提供）