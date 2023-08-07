少子化衝擊由國中擴展影響至國小，桃園市總人口數雖然逐年正成長，不過未滿15歲的人口數卻卻來越少，經教育局統計，龜山南美國小5年來學生數減少153人居冠。對此教育局說，鼓勵學校多元發展，建立學校的特色，盼能以此刺激招生。

桃園市是六都唯一人口數逐年正成長的城市，據內政部人口統計資料顯示，桃園市未滿15歲的人口數，2018年底有33萬4424人，2019年底有33萬4572人，微幅增加約0.04％，不過從2020年起開始逐年減少，2022年底僅剩31萬9714人，再依年齡層細分可發現， 4歲以下人口數減少居冠，10至14歲人口數減少為第2名。

審計處指出，學生未達60人的學校數自2018年10校攀升至去年的14校，以復興區占7校為最多，而龍潭區三和國小、大園區沙崙國小及陳康國小、觀音區育仁國小、復興區光華國小及高義國小等校，皆被點名近5個學年度學生未達百人，且學生數持續減少，應積極發展學校特色。

教育局回應，撇除受航空城搬遷計畫所影響的學校以外，學生數銳減最嚴重的學校為南美國小，2019年學生數有1872人，今年預估有1719人，減少153人；宋屋國小2019年學生數630人，今年預估有530人，減少100人；光明國小2019年學生數有2000人，今年預估有1902人，減少98人。

為因應少子化浪潮，教育局表示，已辦理偏遠地區學校及非山非市學校整合性計畫，核定班級數較少的學校為空間充裕學校、提供跨學區就讀，辦理非山非市暨偏遠學校課後科普計畫鼓勵學校多元發展，建立教學特色，並與在地結合。

復興區霞雲國小全校人數只有56人，校長羅幼蓮說，校內多元發展藥草課程、防災課程等，以此吸引家長及學生，另外加上校內有附設幼兒園，若幼兒園教學辦得有口碑，對幼小銜接也非常有助益，仍能在少子化浪潮中找到一線生機。