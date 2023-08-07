許多人成年後都會希望可以擁有一台機車代步。一位從事工廠女工的媽媽表示，今年即將升大一的兒子吵著買機車，於是他們一起到機車行物色一番，由於兒子的私立大學學費、宿舍費用不便宜，他們預算有限，所以老闆推薦了一台最低不用4萬元的國民機車，沒想到兒子卻打定主意想買10萬元的機車，還為此大發脾氣，讓媽媽直呼「媽媽對不起你」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文指出，從小在重男輕女家庭長大的她，畢業後沒有繼續升學而是去工廠當女工，薪水也都拿回家給弟弟們讀書，就這樣努力工作到弟弟們都出社會結婚了，原PO才開始相親、結婚、生子，也因為從小缺愛，她都會盡量滿足寶貝兒子的願望。

原PO提到，今年兒子吵著要買機車，兩人一起到機車行物色一番，此時老闆依照預算推薦了一台不用4萬元的國民機車，兒子卻擺臭臉說想要買一款10萬元的機車，最後原PO考量兒子的私立大學學費、宿舍費、生活費後，還是買了國民機車，兒子卻因此好幾天不跟她講話，讓原PO感嘆自己能力不足，「媽媽對不起你，如果我能再有錢一點就好了」。

對此，許多網友紛紛回應，「寵壞了」、「感覺寵壞了，要不到想要的就生氣」、「讓他打工辦分期啊！」、「真心建議讓他自己扛分期，我當初沒錢買車，也是自己估算一下，覺得可以就咬牙硬撐辦免頭款分期購車，不要什麼都順著他，要讓他自己去體會經濟壓力」。