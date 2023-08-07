「綜藝天王」吳宗憲高齡90歲的父親，去年6月病逝，親友相當不捨，不過，當時憲哥強調，「父親離世沒有任何遺憾，帶著滿滿的愛離開。」明(8)日適逢一年一度父親節，這也是他的爸爸離世後，首個父親節，吳宗憲日前錄影空檔接受《中時新聞網》訪問，分享與爸爸生前相處點滴。

獨/90歲父病逝1周年！吳宗憲親曝「最大體悟」：這一生沒放棄過

吳宗憲有感地表示，「我的父母親，是全世界最好的父母親，我們的家庭充滿了愛，然後把多餘的愛，願意去給別人，幫助更多需要幫助的人。」

吳宗憲(圖左)和大女兒吳姍儒感情相當不錯。（游定剛拍攝）

即便工作忙碌，父親節也要和家人團圓慶祝，吳宗憲懂得養兒方知父母恩，父親病逝一年多感觸良多。他說，「我們家是所有家人離開時，我們都是『快樂送行』，因人活著時候，你給他已經是百分之一萬，活著時對他每一天的好」。

吳宗憲話鋒一轉向吳姍儒說，「今天跟阿伯對話講到阿公的事，我說，『我們的父親，我可愛的爸爸，我們尊敬的父親，我這一生都沒有放棄過他。』我想給阿伯的，他教會我樂觀面對生命」。