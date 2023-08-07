40歲國中男教師二次確診新冠肺炎後1個月，兩耳出現有如蟬叫的耳鳴，引起失眠、焦慮、恐慌，幾乎無法教學。就醫檢查和診斷，醫師推測極可能是新冠後遺症，病毒侵犯內耳毛細胞所致，幸經藥物治療搭配微電流刺激療法，不再聽到刺耳的「蟬鳴」聲，恢復安穩睡眠。

國中老師就醫時表示，第二次新冠肺炎確診康復後，原本身體都沒有什麼後遺症，未料1個多月後，兩耳突然聽到如蟬鳴的嘰嘰聲，夜深人靜時更為明顯，導致失眠、焦慮。即使到校上課也心神不寧無法專心，恐慌得連呼吸都有點困難，如此一再循環讓他痛苦不堪，才到耳鼻喉科求診。

澄清醫院中港院區耳鼻喉科醫師郭哲宏表示，經檢查，病患的耳神經無明顯異常，不過進行耳聲傳射檢查卻出現異常，推測病患內耳毛細胞受到病毒的影響，才導致雙側耳鳴。進一步追蹤病毒的來源，病患才說出他新冠確診了2次，可能是新冠肺炎的後遺症，病毒侵犯到內耳毛細胞。

經藥物治療搭配「微電流刺激療法」，2週進行6次的治療後，患者幾乎不再聽到蟬鳴，睡眠也恢復正常，不再焦慮恐慌，安心為學生上課。郭哲宏說明，該療法將感應夾夾在雙側耳垂，以極低的微安培安全電流量，刺激大腦促使分泌相關激素和神經傳導物，以緩和耳鳴現象。對偏頭痛、失眠、焦慮有一定的緩解功效，協助患者減輕藥量，甚至可以協助改善藥物治療不完全的部分。

郭哲宏指出，耳鳴分為單側和雙側，單側耳鳴的原因包括中耳積水或中耳炎、鼻咽癌、鼻竇炎、外耳道發炎等，雙側耳鳴通常與情緒壓力、睡眠障礙、偏頭痛、感冒有關；新冠肺炎會讓病人有嗅覺、味覺失調，也會出現長冠後遺症如疲倦、頭痛、失眠等，該病患的雙側耳鳴症狀，可能也是長新冠的症狀，值得民眾提高警覺。