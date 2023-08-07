展望下半年，基米總經理江俊奇表示，基米已正式進入美國市場，除結盟美國基因定序廠商Wyzer外，計畫將成立美國子公司，積極爭取擴大當地業務發展的機會。隨著海外結盟效益顯現、GMP核酸及多肽先導工廠持續試產確效爭取CDMO訂單，以及NGS檢測需求回升，下半年營運可望優於上半年。

江俊奇指出，基米擁有多元基因檢測服務，在NGS更累積超過十餘年經驗，近年成功擴展至臨床應用，積極推動全基因體定序檢測，並專注癌症精準醫學領域，已有多項檢測服務通過食藥署LDTs列冊登錄，預計下半年將再申請癌症用藥相關檢測服務的LDTs認證。

為加速全基因體定序在臨床檢測的普及，基米引進目前市面上最高通量NGS定序儀，不僅速度較現行機台快2倍，平均成本更大幅減少一半。有鑑於政府在研擬將NGS納入健保給付，預料將有助擴大NGS檢測需求與市場規模，也將為營運帶來更多機會。

江俊奇認為，公司正處於轉型階段的調整期，上半年營運表現雖未如預期，但看好核酸/胜肽在藥物、疫苗及醫材檢測的應用與市場需求成長的潛力，以自有技術升級設置GMP核酸/胜肽合成廠的轉型效益將會陸續顯現，對下半年營運展望仍持正向看法。