台灣美食展今（7）日落幕，美食展4天進場觀展共9萬9375人次，較去年成長34％。主辦單位台灣觀光協會表示，美食展期間共計超過60場廚藝秀、近百場美食講座，超過200位廚師與職人共襄盛舉。

此次台灣觀光協會與旅行社合作，閉幕當天近300位搭乘郵輪海洋光譜號的國際旅客在基隆港下港後，直奔台灣美食展。此外多位知名美食家如胡天蘭、曾秀保、王瑞瑤也到場支持。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，感謝所有參展單位以敬業的職人精神、熱情的解說，把台灣各地美好的食材和味道都帶到美食展。台灣美食是和世界連結的共同語言，期待明年能有更多國際旅客來觀展，透過美食走進台灣。

交通部觀光局副局長林信任感謝主辦單位、參展部會以及業者的努力與參與，並表示今年美食展人潮與曝光量更勝往年，顯見已揮別疫情，相信明年美食展會更盛大，歡迎民眾明年8月2至5日繼續來逛展。