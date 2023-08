金有謙個人「第一次」獻台粉,首次亞洲巡迴海外首站就是台北。(D-SHOW提供)

10-FEET是日本知名的的3人搖滾樂隊。(夥球擊 FIREBALL提供)

海外歌手持續接力來台,8月12日至13日,韓星黃致列將與粉絲們先過七夕情人節,連續兩日在板橋新北市政府多功能集會堂開唱,帶著最新迷你專輯偕同精心策劃的5人樂團,外加「驚喜橋段」與近距離接觸。

因為疫情關係,黃致列許久為海外活動,他表示這次來台開唱與往常不同,不僅特別帶來5人LIVE BAND,搭配他動人的歌聲,兩日的演唱會更規劃了「好久不見」與「妳我重逢」不同主題,連演出內容與曲目都經過精心設計。

8月17日則有韓國人氣男團GOT7成員金有謙,於出道10周年前夕,攜個人全新單曲《LOLO》再次襲台開唱,舉辦「YUGYEOM IN TAIPEI」演唱會,除了宣布個人亞洲巡演啟動,前年才加入嘻哈音樂廠牌「AOMG」的他,最近在個人音樂事業上動作頻頻。

金有謙當年甫出道就在韓國舞蹈競技節目《Hit The Stage》奪冠,精湛的歌舞功力不在話下,因此無論是在團體亦或是個人出擊皆聲勢驚人,他在2021年發行個人首張專輯《Point of View: U》,推出的主打歌〈All your Fault〉登上iTunes全球單曲榜冠軍。

而由滅火器擔任主策展人的火球祭,宣布即將在今年11月25日至26日正式回歸樂天桃園棒球場,火球祭上一屆於2019年舉辦並廣受好評,如今睽違4年終於回歸,消息一出讓樂迷興奮不已。

上周六滅火器在高流舉辦《一生到底 One Life One Shot》演唱會尾聲時,突然神祕地說:「結束後先別離開,我們要給你們一個彩蛋。」隨即以影片公布火球祭的第一波陣容,除了「必帶出席」的滅火器外,更驚喜宣布來自日本的後硬核團envy、灌籃高手劇場版主題曲演唱樂團10-FEET兩團的參加訊息。