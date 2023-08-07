金有謙個人「第一次」獻台粉，首次亞洲巡迴海外首站就是台北。（D-SHOW提供）

10-FEET是日本知名的的3人搖滾樂隊。（夥球擊 FIREBALL提供）

海外歌手持續接力來台，8月12日至13日，韓星黃致列將與粉絲們先過七夕情人節，連續兩日在板橋新北市政府多功能集會堂開唱，帶著最新迷你專輯偕同精心策劃的5人樂團，外加「驚喜橋段」與近距離接觸。

因為疫情關係，黃致列許久為海外活動，他表示這次來台開唱與往常不同，不僅特別帶來5人LIVE BAND，搭配他動人的歌聲，兩日的演唱會更規劃了「好久不見」與「妳我重逢」不同主題，連演出內容與曲目都經過精心設計。

8月17日則有韓國人氣男團GOT7成員金有謙，於出道10周年前夕，攜個人全新單曲《LOLO》再次襲台開唱，舉辦「YUGYEOM IN TAIPEI」演唱會，除了宣布個人亞洲巡演啟動，前年才加入嘻哈音樂廠牌「AOMG」的他，最近在個人音樂事業上動作頻頻。

金有謙當年甫出道就在韓國舞蹈競技節目《Hit The Stage》奪冠，精湛的歌舞功力不在話下，因此無論是在團體亦或是個人出擊皆聲勢驚人，他在2021年發行個人首張專輯《Point of View： U》，推出的主打歌〈All your Fault〉登上iTunes全球單曲榜冠軍。

而由滅火器擔任主策展人的火球祭，宣布即將在今年11月25日至26日正式回歸樂天桃園棒球場，火球祭上一屆於2019年舉辦並廣受好評，如今睽違4年終於回歸，消息一出讓樂迷興奮不已。

上周六滅火器在高流舉辦《一生到底 One Life One Shot》演唱會尾聲時，突然神祕地說：「結束後先別離開，我們要給你們一個彩蛋。」隨即以影片公布火球祭的第一波陣容，除了「必帶出席」的滅火器外，更驚喜宣布來自日本的後硬核團envy、灌籃高手劇場版主題曲演唱樂團10-FEET兩團的參加訊息。